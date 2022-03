Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé pourrait faciliter un transfert... au PSG !

Publié le 30 mars 2022 à 13h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone aurait repris les discussions pour prolonger Ousmane Dembélé, cela pourrait bien jeter un froid sur la piste menant à Raphinha.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone puisque l'ailier français avait repoussé une offre pour prolonger en décembre. Malgré tout, Joan Laporta a récemment ouvert la porte à une prolongation. « Nous verrons, je n'aime pas parler d'hypothèses. Si cela arrive, nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé, je l'ai dit dès le premier instant. De plus, maintenant, avec Aubameyang et Umtiti, ils s'entendent très bien, il y a une bonne ambiance, et je le vois heureux à la fin de chaque match », confiait le président du Barça à RAC1 .

Si Dembélé prolonge, le Barça ne recrutera pas Raphinha