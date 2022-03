Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La voie est libre pour cet international français !

Publié le 30 mars 2022 à 10h10 par A.C.

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait bien être le prochain coup de Pablo Longoria du côté de l’OM.

Après longtemps tenté de le prolonger, au sein de l’Olympique de Marseille on semble se concentrer sur la succession de Boubacar Kamara. Ce dernier devrait quitter son club formateur à la fin de la saison avec notamment l’Atlético de Madrid ou Manchester United qui auraient déjà pris les devants pour le recruter. Mais qui va le remplacer à l’OM ? Le président Pablo Longoria semble lui aussi avoir décidé de se mettre rapidement au travail et aurait ainsi jeté son dévolu sur Jordan Veretout, qui évolue actuellement à l’AS Roma. Le courant ne passerait plus avec José Mourinho et après Cengiz Ünder et Pau Lopez, le milieu français pourrait devenir le troisième romain à débarquer à l’OM en l’espace d’un an.

L’OM n’a pas d’adversaires pour Veretout