Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare une opération colossale !

Publié le 30 mars 2022 à 10h00 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le Real Madrid s'intéresse notamment à Fabian Ruiz. Et pour convaincre Naples, deux joueurs pourraient être inclus dans l'opération.

L'été prochain, le Real Madrid devrait frapper très fort. Et pour cause, plusieurs renforts d'envergure sont attendus à commencer par Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland. Mais dans l'entrejeu aussi, le club madrilène compte frapper fort avec notamment le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, Carlo Ancelotti apprécie également le profil de Fabian Ruiz qu'il avait eu sous ses ordres à Naples et dont le contrat s'achève en juin 2023. Mais alors que le club italien se montre gourmand, le Real Madrid a eu une idée pour faire baisser le prix.

Jovic et Ceballos inclus dans l'opération Fabian ?