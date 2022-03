Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba réclame un gros transfert à Florentino Pérez !

Publié le 30 mars 2022 à 15h00 par A.M.

En difficulté du côté du Bayern Munich, Serge Gnabry serait dans le viseur du Real Madrid. Son nom aurait été glissé par David Alaba.

L'été prochaine, le Real Madrid devrait dynamiter le marché. Plusieurs noms circulent à l'image de Kylian Mbappé et Erling Haaland, tandis qu'au milieu de terrain, les profils d'Aurélien Tchouaméni et Fabian Ruiz seraient très appréciés. Toutefois, le club merengue devra également commencer à préparer la succession de Gareth Bale, dont le contrat arrive à échéance, tandis que Marco Asensio et Eden Hazard sont sur le départ. Dans cette optique, David Alaba aurait glissé un nom à sa direction.

Alba réclamerait Gnabry