Mercato - PSG : L'arrivée de Tchouaméni est déjà validée !

Publié le 30 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Attentif à la situation d'Aurélien Tchouaméni, le PSG a tout intérêt à foncer sur le milieu de terrain de l'AS Monaco selon Jérôme Rothen.

L'été prochain, le PSG cherchera essentiellement à se renforcer dans l'entrejeu. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image de ceux de Paul Pogba dont le contrat à Manchester United s'achève en juin prochain, mais également d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l'AS Monaco impressionne cette saison, notamment avec l'équipe de France, et a tapé dans l'œil du PSG. Une recrue qui plairait à Jérôme Rothen.

«Le PSG est complètement dans sa progression»