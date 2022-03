Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme obstacle pour le recrutement de Tchouaméni ?

Publié le 30 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG souhaiterait recruter Aurélien Tchouaméni, Mathieu Bodmer explique les raisons pour lesquels les Parisiens ont autant de mal à recruter en Ligue 1.

Depuis l'arrivée de QSI au PSG, de nombreux reproches sont formulés au club de la capitale sur son incapacité à recruter en Ligue 1. Toutefois, le PSG s'intéresserait de très près à Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l'AS Monaco est également dans le viseur du Real Madrid, et Mathieu Bodmer explique que cela peut poser problème aux Parisiens, notamment compte tenu des exigences économiques plus élevées des clubs de Ligue 1 avec le PSG.

«il ne faut pas qu’il y ait un tarif PSG et un autre pour les autres clubs»