Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Bourigeaud a la cote à l’étranger !

Publié le 29 mars 2022 à 15h55 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2023, Benjamin Bourigeaud serait dans le viseur de la Lazio, qui souhaiterait l’arracher au Stade Rennais en fin de saison.