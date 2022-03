Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo a pris une décision pour son avenir !

Publié le 31 mars 2022 à 0h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Mais le défenseur allemand attend déjà de voir qui sera le futur propriétaire des Blues avant de se décider…

Parmi les grandes attractions du prochain mercato estival, Antonio Rüdiger (29 ans) occupe une place à part. Le robuste défenseur central allemand de Chelsea, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain, figure sur les tablettes du PSG mais également de la Juventus Turin et du Real Madrid qui espèrent tous pouvoir le recruter libre en 2022. Mais Rüdiger n’a pas encore arrêté sa décision pour l’été prochain, et pour cause…

Rüdiger attend de connaître le repreneur de Chelsea pour se décider