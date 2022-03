Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros rebondissement pour cette priorité de Xavi ?

Publié le 31 mars 2022 à 0h30 par P.L.

Cet hiver, le FC Barcelone était à la recherche d'un nouveau latéral gauche pour venir concurrencer Jordi Alba. Mais pour cet été, la direction blaugrana aurait changé ses plans.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé sur le plan offensif avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le club catalan cherchait également à renforcer son couloir gauche, puisque Jordi Alba ne se montrait plus aussi satisfaisant qu’avant. Le Barça avait donc ciblé Nicolas Tagliafico en janvier dernier. Mais finalement, l’affaire n’a pas pu être bouclée et l’Argentin est resté à l’Ajax Amsterdam. Quelques mois plus tard, la direction blaugrana aurait changé ses priorités pour cet été.

Le Barça ne considère plus le recrutement d’un latéral gauche comme une priorité