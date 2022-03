Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une grosse surprise réservée par Cristiano Ronaldo pour son avenir ?

Publié le 31 mars 2022 à 0h00 par B.C.

Alors que la tendance n’est pas à un départ pour Cristiano Ronaldo, ESPN assure de son côté que le Portugais n’a encore rien décidé pour son avenir.

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo espérait forcément mieux pour sa première saison chez les Red Devils . Pour la première fois depuis 12 ans, le quintuple Ballon d’Or va connaître une saison blanche et n’est pas même assuré de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. De quoi rendre incertain l’avenir du Portugais. Cependant, The Athletic et AS ont récemment assuré que Cristiano Ronaldo devrait rester à Manchester United malgré les récentes rumeurs qui ont circulé. De son côté, ESPN se montre moins affirmatif.

Ronaldo n’a écarté aucune option