Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée d'une nouvelle pépite bientôt bouclée par Laporta ?

Publié le 30 mars 2022 à 19h00 par P.L.

Cherchant de nouvelles pépites sur le marché des transferts, le FC Barcelone aurait Kenan Yildiz, milieu de 16 ans en fin de contrat en juin prochain, dans le viseur. D'ailleurs, le joueur serait tout proche de rejoindre le club catalan.

Afin de reconstruire l’équipe du FC Barcelone sur le long terme, Joan Laporta a donné à la jeunesse une place importante de son projet. De ce fait, le président blaugrana s’est empressé de prolonger les contrats d’Ansu Fati et de Pedri en début de saison. Alors que les priorités sont désormais fixées sur les extensions des bails de Ronald Araujo et de Gavi, la direction catalane explorerait tout de même quelques pistes sur le marché des transferts, à la recherche de nouvelles pépites. Et le Barça pourrait jouer un mauvais tour au Bayern Munich.

Le Barça est tout proche de s’attacher les services de Kenan Yildiz