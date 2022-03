Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo veut relancer le feuilleton Pochettino !

Publié le 30 mars 2022 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 30 mars 2022 à 18h31

Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino serait en concurrence avec Luis Enrique. L’entraîneur espagnol bénéficie du soutien de Cristiano Ronaldo mais ne voudrait pas quitter la Roja à quelques mois de la Coupe du Monde.

L’avenir de Mauricio Pochettino n’a pas fini de faire parler. Alors qu’il est toujours lié au PSG, son nom circule déjà depuis plusieurs mois à Manchester United. Quoi qu’il en soit, son avenir ne devrait pas s’écrire dans le club de la capitale. Comme vous l’a révélé en exclusivité Le 10 Sport le 9 novembre dernier, son sort était déjà discuté dans les hautes sphères du club parisien. Après l’élimination en 8ème de finale contre le Real Madrid, son destin ne ferait plus de doute. Et même si Manchester United semble motivé à l’idée d’attirer Mauricio Pochettino, l’entraîneur argentin ne ferait pas l’unanimité. En effet, Cristiano Ronaldo aurait sa préférence : Luis Enrique. Comme l’a expliqué AS , le quintuple Ballon d’Or considérerait le sélectionneur de l’Espagne comme l’entraîneur idéal pour Manchester United. Luis Enrique a déjà montré au FC Barcelone qu’il était capable de tenir un tel projet et de gagner des titres. Pour rappel, il est le dernier coach à avoir remporté une Ligue des Champions avec le Barça. Et Cristiano Ronaldo s’en rappelle forcément, lui qui l’a affronté à de nombreuses reprises lorsqu’il jouait au Real Madrid. L’idée séduit Cristiano Ronaldo, encore faut-il convaincre Luis Enrique de quitter son poste de sélectionneur de la Roja …

Luis Enrique veut à tout prix diriger l’Espagne au Mondial