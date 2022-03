Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Pochettino prend forme cet été !

29 mars 2022

Annoncé dans le viseur de Manchester United en vue de la saison prochaine, Mauricio Pochettino fait partie des derniers candidats en lice pour s’assoir sur le banc d’Old Trafford.

Avec l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le départ de Mauricio Pochettino semble inéluctable. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous annonçait que l’Argentin était déjà menacé, alors que les Qataris rêvent de mettre la main sur Zinedine Zidane. De son côté, Mauricio Pochettino pense déjà à la suite et se verrait bien rebondir du côté de Manchester United, actuellement à la recherche d’un nouveau technicien. L’entraîneur du PSG figure sur une short-list élargie des Red Devils et apparaît plus que jamais comme l’un des favoris désormais.

Ça va se jouer entre Pochettino et Ten Hag à Manchester