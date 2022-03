Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est tombée pour le départ de Leo Messi !

Publié le 30 mars 2022 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 30 mars 2022 à 17h40

Après une première saison compliquée au PSG, Lionel Messi est déjà annoncé sur le départ. Depuis l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des champions, le nom de l’Argentin a notamment circulé du côté de Barcelone, mais le retour de La Pulga chez les Blaugrana n’est pas au programme. L’avenir de l’attaquant semble en effet déjà tracé.

Recruté par le Paris Saint-Germain l’été dernier à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi espérait forcément mieux pour sa première saison loin d'Espagne. Malgré quelques coups d’éclat et autres gestes de génie, Lionel Messi s’est davantage fait remarquer pour son irrégularité, en témoignent ses 7 buts et 11 passes décisives en 26 apparitions. Un bilan loin d’être satisfaisant pour un joueur de la trempe du septuple Ballon d’Or, désormais dans le collimateur des supporters parisiens, frustrés de constater que la plus grosse recrue de l’ère QSI n’est pas parvenue à empêcher le nouveau fiasco européen du PSG. L’adaptation n’est donc pas sans repos pour Lionel Messi, au point que certaines rumeurs ont fait état de velléités de départ du numéro 30.

Pas de retour de Messi au Barça cet été

Depuis les huées du Parc des Princes à l’encontre de Lionel Messi, de nombreuses rumeurs circulent au sujet de l’avenir de l’Argentin. Alors que l’hypothèse d’un retour au FC Barcelone a été évoquée, Joan Laporta a toutefois rapidement clarifié la situation. « Je n'ai reçu aucun message de Messi pour revenir au Barça. Ni de son entourage. Et nous ne l'envisageons pas pour l’instant , a affirmé le président du Barça en début de semaine, au micro de RAC1 . Nous construisons une nouvelle équipe avec des joueurs expérimentés. Mais Leo est Leo, il est le meilleur joueur reconnu dans le monde. Je ne dirais pas que c'est un pas en arrière. Leo est Leo et avec l'état d'esprit dans lequel il est... c'est un gagnant. Messi mérite le respect en tant que joueur et en tant que personne. » Les Blaugrana n’envisagent donc pas de rapatrier leur ancienne gloire durant le mercato estival, et cette position est partagée par Lionel Messi. Selon la presse espagnole, la relation entre Joan Laporta et son ancienne star est assez froide après les événements survenus l’été dernier. Ce mardi, TyC Sports en a rajouté une couche en révélant qu’il n’avait jamais été question d’un retour en Catalogne pour l’attaquant de 34 ans. L’entourage de Lionel Messi a en effet démenti auprès du média argentin la possibilité d’un transfert au Barça une année seulement après son arrivée au PSG, de quoi presque réduire à néant l’éventualité d’un départ pour le joueur.

Une dernière année au PSG avant un grand changement ?