Mercato - OM : Un rendez-vous crucial se précise pour Saliba !

Publié le 30 mars 2022 à 15h10 par A.M.

Prêté sans option d'achat à l'OM par Arsenal, William Saliba devrait prochainement faire le point avec les Gunners concernant son avenir.

L'été dernier, l'OM a obtenu le prêt de William Saliba en provenance d'Arsenal. Et l'ancien stéphanois n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme l'un des piliers de Jorge Sampaoli. A tel point que le club phocéen se verrait bien le conserver, et William Saliba ne semble pas fermé à cette idée comme il l'expliquait récemment à RMC Sport : « Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée. Mais cela ne dépend pas que de moi ». Cependant, compte tenu du fait que le prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, tout dépendra d'Arsenal.

Saliba va discuter avec Arsenal