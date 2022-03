Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Pourquoi tout a changé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 30 mars 2022 à 16h30 par A.C.

La presse catalane s’emballe autour d’une prolongation à nouveau possible pour Ousmane Dembélé, qui avait pourtant jusque-là refusé toutes les offres du FC Barcelone, se rapprochant notamment du Paris Saint-Germain. Mais comment tout cela est arrivé ?

Il y a encore quelques mois le divorce semblait consommé entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Plusieurs offres de prolongation ont en effet été proposées au Français, qui les a toutes refusés et donc déclenché la colère d’un club qui a semblé se sentir pris en otage par un joueur payé pas moins de 140M€. Tour à tour Joan Laporta, Xavi ou encore le vice-président Rafa Yuste ont chargé Dembélé et surtout son entourage, indiquant clairement la porte de sortie. AS rappelle d’ailleurs que les dirigeants du Barça ont souhaité frapper fort en écartant Dembélé de l’équipe pour le huitième de finale de Copa del Rey face à l’Athletic Bilbao (3-2) puis lors du déplacement à Alaves en Liga (0-1) et il a fallu que Xavi intervienne pour qu’il puisse enfin rejouer. Ce qu’il fait d’ailleurs plutôt bien depuis, puisqu’il est l’un des meilleurs joueurs du FC Barcelone en cette deuxième partie de saison.

Un changement radical au FC Barcelone

Suffisant pour tout changer ? Il semble bien ! Après l’avoir cloué au pilori, la presse catalane semble à nouveau croire en Ousmane Dembélé... mais surtout en sa prolongation au FC Barcelone. D’après les informations de Mundo Deportivo , les discussions entre les dirigeants barcelonais et l’entourage de Dembélé auraient repris pour la première fois depuis le mois de janvier. Rien n’est encore avancé, mais déjà le fait que les deux parties se reparlent semble être une grande victoire. Même son de cloche du côté de AS , qui dévoile un autre facteur jusque-là inconnu de ce changement de cap de la part de Dembélé, avec le père de Pierre-Emerick Aubameyang. Vraisemblablement proche du Français, il aurait participé à l’opération séduction menée par le FC Barcelone ces dernières semaines.

