Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aubameyang a plombé un gros coup pour Leonardo !

Publié le 30 mars 2022 à 15h15 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang et son entourage semblent avoir joué un grand rôle dans l’avenir d’Ousmane Dembélé, qui était annoncé tout proche de rejoindre le PSG à la fin de son contrat avec le FC Barcelone.

Du côté du Paris Saint-Germain on se prépare à des grands changements. Si l’avenir de Kylian Mbappé reste flou, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Angel Di Maria devrait bel et bien quitter le club au terme de son contrat. Pour le remplacer, Leonardo semble pouvoir miser sur un Ousmane Dembélé plus que jamais isolé au FC Barcelone... mais les choses ont changé ! L’influence de Xavi aurait en effet poussé le Français à revoir sa position et désormais Mundo Deportivo parle d’une prolongation à nouveau possible.

Le père d’Aubameyang a tout changé