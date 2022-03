Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tout proche de régler un dossier brûlant ?

Publié le 30 mars 2022 à 12h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone tente désespérément de boucler la prolongation de contrat de Xavi, sa nouvelle pépite, Xavi a décidé de s’investir personnellement dans cet épineux dossier.

Interrogé dans la presse espagnole ces dernières heures, le président du FC Barcelone Joan Laporta s’est montré plutôt optimiste sur les prolongations de contrat qui étaient actuellement en négociation en interne : « Les renouvellements vont dans le bon sens et nous nous en sortons bien. Ce sont des joueurs très importants, ils veulent rester au Barça et nous trouverons un accord », a confié Laporta, faisant notamment référence à Gavi. Mais en attendant, la jeune pépite du Barça, actuellement engagée jusqu’en juin 2023, n’a toujours pas prolongé avec son club formateur, et son cas interpelle.

Xavi prend les choses en main pour Gavi