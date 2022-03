Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo joue avec le feu pour Ousmane Dembélé

Publié le 30 mars 2022 à 14h10 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait bien pu trouver un accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain... qui semble avoir trop tergiversé !

Décidément, il ne se passe pas une semaine sans que le feuilleton Dembélé ne livre un nouvel épisode. Il y a seulement quelques jours, la presse catalane annonçait que le FC Barcelone se sentais trahi par Ousmane Dembélé, coupable d’avoir déjà trouvé un accord avec un autre club, qui ne serait autre que le Paris Saint-Germain. Désormais, le décor a changé ! Depuis mardi, en Espagne on parle en effet d’une prolongation à nouveau possible pour Dembélé, avec les dirigeants du Barça qui auraient même ouvert des premières discussions avec son agent, depuis l’échec de janvier dernier.

Le PSG a trop attendu pour Dembélé