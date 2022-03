Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre se précise pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 mars 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 30 mars 2022 à 13h38

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé suscite toujours autant d’interrogations sur son avenir. Et alors qu’il semblait jusqu’ici promis à un départ libre en direction du Real Madrid, l’attaquant tricolore pourrait finalement prolonger à la dernière minute avec le club de la capitale.

Est-ce vraiment la fin entre Kylian Mbappé et le PSG ? Une nouvelle fois étincelant mardi soir avec l’équipe de France en match amical contre l’Afrique du Sud (5-0) avec un doublé et une performance d’ensemble impressionnante, l’attaquant tricolore a une nouvelle fois rappelé qu’il était devenu une référence mondiale. C’est donc sans la moindre surprise que la fin de son contrat avec le PSG, qui se profile en juin prochain, affole d’ores et déjà le marché des transferts et principalement le Real Madrid qui lorgne sur le profil de Mbappé depuis de nombreuses années. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le joueur du PSG dispose d’ailleurs d’un accord moral avec l’écurie espagnole pour l’été prochain, qui semblait ainsi avoir fixé son départ libre. Mais les dernières semaines ont beaucoup fait réfléchir l’ancien joueur de l’AS Monaco…

Le PSG a désormais une vraie chance de le prolonger