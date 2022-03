Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 30 mars 2022 à 12h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble toujours en plein doute pour son avenir, mais l'idée d'une prolongation au PSG prend de l'épaisseur.

L'avenir de Kylian Mbappé reste un enjeu majeur au PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, et la menace d'un départ libre grandit chaque jour. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la tendance est clairement en train de s'inverser au point que l'idée d'une prolongation de contrat de courte durée, sur deux ans probablement, fasse clairement son chemin dans l'esprit de Kylian Mbappé. Une tendance confirmée par Rolland Courbis qui explique que la famille du joueur plaide pour une prolongation.

Pour Courbis, Mbappé va prolonger