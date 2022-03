Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé a fait une grosse annonce dans le vestiaire !

Publié le 30 mars 2022 à 11h15 par A.M.

Bien que les discussions pour une prolongation semblent au point mort, Ousmane Dembélé ne cesserait de répéter en interne qu'il veut rester au Barcelone, malgré l'intérêt du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le FC Barcelone libre en fin de saison. Et pour cause, les discussions semblent complétement à l'arrêt pour une prolongation avec le club blaugrana . « Nous lui avons fait une offre de renouvellement qui a expiré le 20 décembre de l'année dernière. Il a décidé de ne pas donner suite à cette offre », expliquait d'ailleurs Joan Laporta à ce sujet récemment. Et pourtant, Ousmane Dembélé afficherait un souhait clair pour son avenir.

Dembélé assure qu'il veut rester au Barça