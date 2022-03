Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Feu vert pour le PSG dans le dossier Dembélé ?

Publié le 29 mars 2022 à 22h30 par Th.B.

Emballé par l’idée de faire d’Ousmane Dembélé le successeur d’Angel Di Maria la saison prochaine, le PSG aurait toutes ses chances dans cette opération. La cause ? Le FC Barcelone n’aurait toujours pas repris les discussions avec le clan Dembélé pour une prolongation.

Comme l’attestent les déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Pedri, le vestiaire du FC Barcelone milite pour la prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé, prenant fin à l’issue de la saison. « C'est une joie de l’avoir. Parfois, je plaisante avec lui à ce sujet, mais c'est une décision qu'il doit prendre. Je ne sais pas s'il a déjà décidé, je suppose qu'il le fera le moment venu ». Voici le message que Pedri faisait passer à La Vanguardia ces derniers jours. Cependant, le FC Barcelone ne se rapprocherait pas vraiment d’une prolongation de contrat. Chose qui pourrait jouer en la faveur du PSG, les dirigeants parisiens souhaitant faire du champion du monde tricolore le successeur d’Angel Di Maria pour qui un départ libre de tout contrat se profile à l’intersaison.

Sa prolongation dans l’impasse, le PSG a le champ libre pour Dembélé !