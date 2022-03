Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup dur pour le Qatar dans l’opération Lewandowski ?

Publié le 30 mars 2022 à 17h15 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Robert Lewandowski serait davantage attiré par la perspective d’un projet au FC Barcelone.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois d’août dernier, Robert Lewandowski fait partie des pistes privilégiées par le Qatar pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé au PSG. Le buteur polonais, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, semble disposé à changer d’air dès la fin de saison, mais le FC Barcelone serait également sur le coup pour Lewandowski et vient faire de l’ombre au PSG.

Lewandowski plus chaud pour le FC Barcelone ?