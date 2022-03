Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle dans ce dossier brûlant ?

Publié le 30 mars 2022 à 17h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone est déterminé à acter la prolongation de contrat de Ronald Araujo le plus rapidement possible, le joueur donne sa priorité au club catalan.

Parmi les grandes révélations de ces derniers mois au sein du FC Barcelone, on note la belle montée en puissance de Ronald Araujo (23 ans). Le défenseur central international uruguayen (9 sélections) s’est imposé comme un élément fort de Xavi, et la direction du Barça tente d’ailleurs plus que jamais se prolonger le contrat de sa pépite qui court jusqu’en juin 2023. Mais les négociations peinent encore à avancer entre Barcelone et le clan Araujo…

Araujo bien décidé à rempiler au Barça ?