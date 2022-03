Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Double coup dur dans le dossier Paredes !

Publié le 30 mars 2022 à 19h10 par A.C.

Leandro Paredes figure parmi les candidats potentiels à un départ du côté du Paris Saint-Germain, où Leonardo préparerait un grand ménage. Mais la Juventus et l'AS Rome ont décidé de passer leur tour dans ce dossier...

Alors que l’on annonce Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni ou encore Lucas Paqueta au Paris Saint-Germain pour cet été, il ne faut pas oublier que Leonardo devra vendre. C’est notamment le cas au milieu de terrain, ou l’on retrouve plusieurs joueurs qui ne semblent plus rentrer dans le projet comme Ander Herrera et Leandro Paredes. Ce dernier a déjà failli quitter le PSG par le passé, mais cette fois le moment pourrait être parfait, puisqu’en Italie plusieurs clubs semblent lui faire les yeux doux.

La Juve et la Roma passent leur tout pour Paredes