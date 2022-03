Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va former un milieu de folie !

Publié le 29 mars 2022 à 3h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'intéresserait à Aurélien Tchouaméni ainsi qu'à Paul Pogba pour épauler Marco Verratti la saison prochaine.

L'été prochain, le PSG compte se renforcer sur le mercato afin de renouveler son effectif, avec pour priorité de renforcer son milieu de terrain. Et pour cause, en dehors de Marco Verratti, aucun joueur dans l'entrejeu n'a réellement convaincu cette saison, au point que les départs de Leandro Paredes, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Idrissa Gueye soient régulièrement évoqués.

Pogba et Tchouaméni pour épauler Verratti ?