Mercato : Pour Cristiano Ronaldo, c’est terminé !

Publié le 29 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo ne préparerait pas ses bagages pour rebondir ailleurs à l’intersaison. Son avenir s’écrirait bel et bien à Manchester United. Du moins, pour ce qui est du prochain exercice.

Ces derniers temps, et notamment en raison de l’élimination de Manchester United de la Ligue des champions, qui a suivi des déconvenues en coupes nationales, il a été question d’un départ de Cristiano Ronaldo à la fin de la saison. Pour la première fois depuis 12 ans, le Portugais connaîtra une saison blanche en terme de trophées. D’autant plus que la sixième place en Premier League de Manchester United le priverait, à l’instant T, de C1 la saison prochaine. Pour autant, un départ de Manchester ne serait pas dans les petits papiers du quintuple Ballon d’or.

Cristiano Ronaldo a déjà prévu ses plans pour la saison prochaine à United