Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rendez-vous décisif est fixé pour Memphis Depay !

Publié le 29 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Afin de ne pas perdre gratuitement Memphis Depay à la prochaine intersaison, le FC Barcelone prévoirait de s’entretenir avec le Néerlandais à l’occasion du prochain mercato estival pour soit prolonger son contrat soit le transférer…

Bien qu’il ait déposé ses valises au FC Barcelone l’été dernier, le statut de Memphis Depay semble avoir changé depuis la nomination de Xavi Hernandez en tant qu’entraîneur du Barça et les arrivées hivernales de nouveaux éléments offensifs. Un départ de Depay, sous contrat jusqu’en juin 2023, ne serait plus une option à écarter à l’instant T selon la presse espagnole qui n’a pas manqué d’évoquer des touches à l’OL et à Tottenham pour l’attaquant du FC Barcelone.

Une prolongation ou un transfert suite à une entrevue cet été ?