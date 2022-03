Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait ce qu’il a faire pour Saliba !

Publié le 29 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Prêté sans option d'achat, William Saliba se verrait bien rester à l'OM, mais pour qu'un transfert soit possible, il faudrait que les Marseillais se qualifient en Ligue des champions.

En quête de renforts en défense centrale, l'OM a obtenu le prêt de William Saliba, sans option d'achat. Et ce dernier ne cachait pas son intention de rester à Marseille. « Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach », confiait-il à RMC .

L'OM doit se qualifier en Ligue des champions