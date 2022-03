Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel acteur s’invite dans le feuilleton Kamara !

Publié le 30 mars 2022 à 21h10 par A.C.

Après l’AS Roma ou l’Atlético de Madrid, un autre club étranger aurait l’intention de tenter sa chance pour Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin prochain.

Plus le temps passe et plus le départ de Boubacar Kamara se précise. D'ailleurs, après avoir longtemps espéré le prolonger, Pablo Longoria semble s’être résigné et aurait commencé à lui chercher un remplaçant à l’Olympique de Marseille. Le dossier le plus concret concernerait Jordan Veretout, actuellement à l’AS Roma mais vraisemblablement poussé vers la sortie par José Mourinho. L'OM n’est toutefois pas seul sur le coup, puisqu’en Italie on parle également d’un fort intérêt de l’AS Monaco, qui aurait un lien particulier avec l’entourage de l’international tricolore.

La Lazio n’a pas oublié Boubacar Kamara