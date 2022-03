Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme désillusion se confirme pour cet indésirable !

Publié le 30 mars 2022 à 15h45 par A.C.

Du côté de la Lazio, Maurizio Sarri aurait les idées claires concernant Sergio Rico, gardien du Paris Saint-Germain prêté à Majorque depuis cet hiver.

Barré par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma depuis l’été dernier, Sergio Rico a attendu le mois de janvier avant de quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver du temps de jeu. Titulaire à Majorque, il pourrait toutefois ne pas y rester longtemps, puisque son nom est lié à plusieurs clubs étrangers. C’est le cas de la Lazio, qui se retrouve avec Pepe Reina et Thomas Strakosha en fin de contrat et qui aimerait miser sur le gardien de propriété du PSG. Sous les indications de Maurizio Sarri les choses auraient toutefois changé autour de Sergio Rico...

Rico plan B ou numéro 2 de la Lazio