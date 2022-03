Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié pour la vente d'un indésirable ?

Publié le 29 mars 2022 à 22h10 par A.C.

Actuellement prêté à Majorque, Sergio Rico pourrait définitivement quitter le PSG à la fin de la saison, puisque la Lazio s’intéresserait à lui. Mais il n'est pas le seul profil ciblé...

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, l’avenir de Sergio Rico au Paris Saint-Germain s’est assombri. Déjà barré par Keylor Navas, l’Espagnol a ainsi quitté le club lors du mercato hivernal pour être prêté à Majorque, où il est rapidement devenu un titulaire indiscutable. Lors des négociations aucune option d’achat n’aurait toutefois été fixée par les deux clubs. Il pourrait tout de même ne jamais revenir au PSG, puisqu’en Italie on assure que la Lazio le suivrait de près ! Thomas Strakosha et Pepe Reina arrivent en effet à la fin de leurs contrats et ne semblent pas proches de prolonger, ce qui laisserait une grande place à Rico.

Sarri préfère un jeune italien à Sergio Rico