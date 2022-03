Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta ne lâche rien pour cet ancien de l’OM !

Publié le 30 mars 2022 à 16h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec Chelsea, César Azpilicueta figure plus que jamais sur les tablettes du FC Barcelone, et la direction du club blaugrana continue ses discussions intensives avec l’international espagnol.

En raison de ses difficultés financières, le FC Barcelone cherche à multiplier les opérations à moindre coût sur le marché des transferts, et plusieurs profils sont évoqués à cet effet pour le prochain mercato estival : Franck Kessié, Antonio Rudiger ou encore César Azpilicueta sont notamment des pistes qui reviennent avec insistance pour le Barça, et l’ancien latéral de l’OM semble se rapprocher de jour en jour du Camp Nou.

Barcelone donne tout pour Azpilicueta