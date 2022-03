Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d’Erling Haaland se confirme !

Publié le 30 mars 2022 à 20h15 par La rédaction

Sur le départ du Borussia Dortmund, Erling Haaland est suivi par plusieurs clubs dont le PSG. Mais à ce jour, Manchester City mènerait la course, juste devant le Real Madrid.

Alors qu’il revenait tout juste de blessure, Erling Haaland a rechuté pendant la trêve internationale. Pour le moment, on ne connaît pas encore la durée de son absence mais les images ne sont pas rassurantes. Pas de quoi affaiblir les rumeurs autour de son avenir. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Erling Haaland est l’une des priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Mais pour rafler la mise, Leonardo devra se frotter à la concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City. Et à ce petit jeu, Pep Guardiola aurait un temps d’avance…

Match à deux entre Manchester City et le Real Madrid