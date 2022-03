Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prépare un terrible coup à Xavi !

Publié le 30 mars 2022 à 20h00 par P.L.

Après avoir prolongé les contrats d'Ansu Fati et de Pedri, le FC Barcelone cherche désormais à étendre le bail de Ronald Araujo. Mais Manchester City pourrait bien devancer Joan Laporta dans le dossier.

Désireux de faire revenir le FC Barcelone sur le devant de la scène européenne, Joan Laporta a donné à la jeunesse une place importante de son projet. Le président blaugrana a donc rapidement officialisé les prolongations de Pedri et d’Ansu Fati en début de saison. Désormais, la direction catalane a fixé ses priorités sur le renouvellement des engagements de Gavi et de Ronald Araujo. Mais pour ce dernier, le dossier s’avérerait assez complexe en raison de ses exigences salariales. En plus de cela, le FC Barcelone devrait se méfier de la concurrence.

Une offre importante de Manchester City pour Araujo ?