Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ est bel et bien imminent à Marseille !

Publié le 31 mars 2022 à 0h15 par B.C.

N’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez est actuellement en Espagne, à l’écart du groupe professionnel. Le départ de l’Espagnol semble ainsi inéluctable.

Qu’il semble loin le temps où Alvaro Gonzalez était l’un des leaders de l’Olympique de Marseille. Titulaire sous les ordres d’André Villas-Boas, l’Espagnol est désormais un indésirable aux yeux de Jorge Sampaoli, qui ne compte pas sur lui cette saison. La situation d’Alvaro Gonzalez s’est dégradée ces derniers jours puisque le défenseur est parti en Espagne afin de s’entraîner en marge du groupe professionnel. L’entraîneur de l’OM estimerait en effet que son joueur a une influence néfaste sur certains coéquipiers et ne compterait pas sur son retour, ce qui laisse indiquer qu’un départ est désormais proche.

Le départ d’Alvaro Gonzalez se confirme