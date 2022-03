Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid a fait une grande promesse à Laporta pour ce crack de Xavi !

Publié le 30 mars 2022 à 22h10 par P.L.

Depuis plusieurs mois maintenant, le dossier Ronald Araujo est devenu prioritaire aux yeux de Joan Laporta, qui cherche à le prolonger puisque son contrat expire en juin 2023. Le défenseur plaît notamment au Real Madrid, mais Florentino Pérez aurait fait une grande annonce aux Catalans.

Après avoir officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri en début de saison, Joan Laporta s’est directement penché sur les dossiers Gavi et Ronald Araujo. L’un est une promesse pour l’avenir, l’autre est devenu essentiel dans la charnière centrale de Xavi. Mais pour l’Uruguayen, le président blaugrana a quelques difficultés à trouver un terrain d’entente, notamment sur le plan salarial. En plus de cela, la concurrence se ferait rude sur le dossier puisque des clubs comme Manchester City et le Real Madrid ont récemment été liés au défenseur en fin de contrat en juin 2023. Mais les Merengue ne devraient pas constituer un vrai danger pour le moment.

Le Real n'est pas une menace pour Araujo