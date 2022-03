Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé et le Real Madrid à l'origine d'un autre départ colossal à Paris ?

Publié le 30 mars 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 30 mars 2022 à 20h40

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan pour 65M€, Achraf Hakimi n’a pas mis longtemps avant de s’imposer au PSG, jusqu’à devenir l’un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino. Cependant, la situation du Marocain est à surveiller à l’approche du mercato estival, et Kylian Mbappé pourrait jouer un rôle-clé dans ce dossier.

Sur le papier, le PSG a réalisé un recrutement cinq étoiles l’été dernier, avec notamment les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Cependant, cela n’a pas empêché le club de la capitale de connaître un nouvel échec de taille en Ligue des champions avec une élimination dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid. Tout n’est pas à jeter pour autant au moment de faire le bilan du mercato estival 2021, et Achraf Hakimi apparaît notamment comme l’une des satisfactions. Sur le flanc droit de la défense, l’international marocain n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme un titulaire indiscutable, en témoignent ses 32 apparitions toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 4 passes décisives. Tout devrait ainsi aller pour le mieux pour Achraf Hakimi, mais la situation du latéral est pourtant à surveiller de très près.

Un malaise dans le vestiaire avec Hakimi

Dernièrement, RMC a en effet annoncé que le PSG pourrait bientôt être confronté à un problème de taille avec Achraf Hakimi. Ses relations avec certains joueurs sud-américains sont loin d’être au beau fixe au PSG et le joueur de 23 ans aurait déjà affiché son agacement auprès de ses proches quant au manque d’altruisme de plusieurs protégés de Mauricio Pochettino. « Hakimi est en train de péter un plomb. A tel point que les Sud-Américains ne lui adressent plus parole. Il veut se barrer , avançait même le journaliste Daniel Riolo au micro de l’ After Foot . Il veut se barrer. Il fait la gueule et c’est normal. Il m’est arrivé de critiquer Hakimi pour son état de forme fluctuant, mais force est de reconnaître que ce qui fait la force de son jeu ne peut pas s’exprimer dans cette équipe. Hakimi est en train de péter un plomb, il n’en peut plus. Comme il est tricard par rapport aux Sud-Américains, il n’a pas pu jouer, ses qualités ne sont pas exploitées. » À l’inverse, l’ancien joueur de l’Inter Milan a d'excellents rapports avec Kylian Mbappé. Leur complicité est visible sur le terrain, et la grande incertitude autour de l’avenir du Français pourrait renforcer les envies d’ailleurs du Marocain.

Hakimi pense au Real Madrid