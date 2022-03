Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre de Pochettino veut suivre Mbappé au Real Madrid !

Publié le 30 mars 2022 à 18h45 par B.C. mis à jour le 30 mars 2022 à 18h49

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi aurait déjà des envies d’ailleurs, une année après son arrivée au PSG. Le possible départ de Kylian Mbappé vers l’Espagne donnerait ainsi des idées au latéral droit.

Cet été, le Real Madrid pourrait enfin parvenir à ses fins. Désireux de s’attacher les services de Kylian Mbappé depuis plusieurs années, Florentino Perez possède un accord verbal avec la star du PSG pour une arrivée libre cet été comme vous l’a révélé le10sport.com. Pour autant, Kylian Mbappé n’a pas encore tiré un trait sur une prolongation avec le PSG, mais le Real Madrid reste favori dans ce dossier, et si ce départ venait à se confirmer, le club de la capitale pourrait connaître une autre perte XXL.

Hakimi voudrait suivre Mbappé à Madrid