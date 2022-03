Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle bombe sur l’avenir d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 30 mars 2022 à 22h30 par P.L.

Devenu indésirable aux yeux de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez devrait quitter l'OM, et cela pourrait arriver plus tôt que prévu.

Alvaro Gonzalez semble vivre ses derniers instants à l’OM. Arrivé en prêt à l’été 2019 et conservé en 2020 suite à sa bonne saison, l’Espagnol s’est très vite imposé dans le onze d’André Villas-Boas. Mieux encore, le joueur de 32 ans est entré dans le coeur des supporters phocéens. Mais depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, Alvaro Gonzalez a perdu sa place. Ne bénéficiant plus d’aucun temps de jeu depuis le 17 février et la rencontre face à Qarabag en Conference League, l’ancien de Villarreal devrait quitter l’actuel deuxième de Ligue 1 très prochainement. Et cela pourrait arriver plus tôt que prévu.

Négociations en cours pour la rupture du contrat d’Alvaro Gonzalez