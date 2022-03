Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur cette piste à 70M€ !

Publié le 30 mars 2022 à 13h10 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir succéder à Kylian Mbappé, Rafael Leāo devrait finalement prolonger son contrat avec le Milan AC dans un avenir proche.

Ces dernières semaines, la presse italienne faisait état d’un vif intérêt du PSG pour Rafael Leāo (22 ans), l’attaquant portugais du Milan AC, et il a même été annoncé qu’une offre avoisinant les 70M€ était en préparation du côté du club parisien pour recruter l’ancien Lillois et en faire le successeur de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Mais faut-il vraiment s’attendre à un transfert de Rafael Leāo au PSG ?

Rien de concret avec le PSG, mais…