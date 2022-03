Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour la nouvelle piste chaude d'Al-Khelaïfi !

Publié le 30 mars 2022 à 12h15 par A.C.

L’Ajax Amsterdam aura fort à faire cet été, puisque Antony éveille de plus en plus de convoitises à travers l’Europe, avec notamment le PSG, la Juventus, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich.

Le prochain coup de Leonardo pourrait venir de l’Ajax Amsterdam. Ce mercredi, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain avance dans les discussions avec Antony, révélation de l’Eredevisie cette saison. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le PSG est loin d’être le seul club sur le coup ! Antony semble en effet avoir tapé dans l’œil du FC Barcelone ou encore de la Juventus, qui aurait d’ailleurs envoyé des émissaires au Brésil pour rencontrer ses représentants ainsi que son entourage. Les dangers pour le PSG devraient pourtant venir d’ailleurs...

Le Bayern et City tiennent la corde pour Antony