Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une ouverture dans trois dossiers chauds !

Publié le 31 mars 2022 à 12h15 par A.M.

Cet été, le PSG cherchera à renouveler son effectif et cela passera notamment par de nombreux départs. Dans cette optique, plusieurs options se dégagent.

Cette fois-ci, cela semble indispensable. Après avoir échoué à de nombreuses reprises, le PSG va devoir vendre. D'une part pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, mais également pour équilibrer un effectif et relancer le projet sportif parisien. Dans cette optique, plusieurs indésirables seront poussés au départ, et alors que jusque-là, la majeure partie des joueurs refusaient de quitter le PSG où les conditions de vie sont idéales, cette fois-ci, des portes pourraient s'ouvrir.

Icardi, Wijnaldum et Dagba ouverts à un départ ?