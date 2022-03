Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt pour boucler l'arrivée de Mbappé !

Publié le 31 mars 2022 à 10h45 par La rédaction

Le dossier Mbappé affole le mercato. Le PSG tente toujours de le conserver pendant que le Real Madrid est persuadé d’avoir une longueur d’avance. La presse espagnole avance même que le club madrilène se focalise sur ce deal depuis 18 mois…

La question s’est un peu dissipée pendant la trêve internationale, elle va vite redevenir d'actualité. Que va faire Kylian Mbappé cet été ? Rester au PSG, s’engager avec le Real Madrid, l’attaquant français a le choix. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ces derniers temps, Kylian Mbappé chemine de plus en plus vers le PSG et écoute attentivement la proposition du club de la capitale. Malgré tout, un accord moral existe bel et bien avec le Real Madrid. De quoi donner confiance à la Casa Blanca .

Un an et demi de préparation pour attirer Mbappé