Mercato - Real Madrid : Ça bouge pour l'avenir de cette star d’Ancelotti !

Publié le 31 mars 2022 à 7h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2023, Marco Asensio pourrait quitter le Real Madrid cet été. Tottenham et le Milan AC seraient déjà venus aux renseignements.

Marco Asensio n’est pas assuré de rester au Real Madrid l’an prochain. Même s’il revient à un bon niveau, l’international espagnol est encore loin des prouesses réalisées lors de son explosion avec le club madrilène. En plus, son contrat se termine en 2023. Même s’il veut prolonger son bail avec le Real Madrid, Marco Asensio pourrait partir cet été s'il ne tombe pas d'accord avec la Casa Blanca .

Tottenham et le Milan AC sur Asensio