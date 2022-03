Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération à 40M€ prend forme !

Publié le 30 mars 2022 à 22h00 par A.M.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Marco Asensio susciterait l'intérêt de l'AC Milan qui pourrait prochainement entamer des discussions avec le Real Madrid.

Décevant cette saison, Marco Asensio est régulièrement annoncé parmi les joueurs sur le départ. Il faut dire que le Real Madrid a de grandes ambitions pour cet été avec les arrivées espérées de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Aurélien Tchouaméni. Et dans cette optique, en plus de Gareth Bale et Eden Hazard, Marco Asensio fait régulièrement partie des noms avancés pour quitter le club merengue lors du prochain mercato estival.

Milan à fond sur Asensio ?