Mercato - PSG : Barcelone a l’avantage dans le feuilleton Lewandowski !

Certes, le PSG semble apprécier le profil de Robert Lewandowski. Néanmoins, en cas de départ du Bayern Munich cet été, le Polonais pourrait privilégier le FC Barcelone.

Les chemins du FC Barcelone et du PSG devraient encore se croiser en marge du prochain mercato estival. Après les dossiers Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum qui ont tourné en faveur du PSG, les deux clubs se disputeraient à présent les services de Robert Lewandowski dont le contrat au Bayern Munich arrivera à expiration en juin 2023. Si d’ici la fin de la saison, un accord n’était pas trouvé entre le Bayern Munich et le clan Lewandowski pour une prolongation de contrat, un transfert du Polonais aurait alors lieu. Et à l’instant T, le PSG ne se trouverait pas dans une position favorable contrairement au FC Barcelone.

Lewandowski est emballé par le Barça !