Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour deux gros départs !

Publié le 31 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Toujours bien décidé à vendre, le PSG pourrait cette fois-ci avoir une ouverture pour le départ de deux joueurs l'été prochain.

Comme souvent, le PSG cherchera à vendre l'été prochain afin de renouveler son effectif. Il faut dire que plusieurs joueurs ne donnent pas satisfaction et seront donc poussés au départ à l'image de Julian Draxler. Ce dernier évoquait d'ailleurs sa situation ces derniers jours. « Je suis toujours convaincu d'avoir la qualité pour cette équipe. Ce dont j'ai besoin, c'est de rythme. Ma situation n'est pas facile, il faut que je joue plus de matches ! », confiait-il à Sport1 avant de laisser entrouverte la porte à un départ. « Un départ du PSG cet été ? On verra bien », ajoutait l'Allemand.

Draxler et Diallo ouverts à un départ