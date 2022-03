Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce retentissante de Busquets pour son avenir !

Publié le 31 mars 2022 à 9h00 par G.d.S.S.

Toujours autant indispensable dans l’entrejeu du FC Barcelone, Sergio Busquets fait le point sur son avenir et assure qu’il ne portera le maillot d’aucune autre écurie en Europe d’ici la fin de sa carrière.

Alors qu’il fait désormais partie des meubles au sein du FC Barcelone dont il a toujours porté les couleurs depuis le début de sa formation, Sergio Busquets (33 ans) va bientôt devoir prendre une décision importante pour son avenir. Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Inter Miami de David Beckham en MLS, le milieu de terrain espagnol n’aura plus qu’une année de contrat avec Barcelone juin prochain. Interrogé par la RAC1 , Busquets a d’ailleurs clairement affiché son envie de quitter l’Europe…

« Je me vois terminer sur un autre continent »